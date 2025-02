Ein Mann in der Krise: Theaterring präsentiert Tragikomödie über Krankheit und Tod in Sonthofen

Lothar Kellermann, ein Mann in den besten Jahren, bekommt eine schreckliche Diagnose: Er hat eine besonders aggressive Form von Krebs und nur noch wenige Wochen zu leben. Der Eigenbrötler spendet sein gesamtes Vermögen an ein Tierheim, in das er seinen Hund Bosko bringt, und zieht ins Hospiz. Dort trifft er auf die todkranke, aber humorvolle Rosa und verliebt sich in sie. Da erfährt Lothar, dass seine Diagnose ein Irrtum war. Er darf weiterleben, steht aber scheinbar vor dem Nichts … “Ruhe! Hier stirbt Lothar” heißt die Tragikomödie von Ruth Toma nach dem gleichnamigen Film von Hermine Huntgeburth, welche die Württembergische Landesbühne Esslingen am Freitag, 28. Februar, in Sonthofen präsentiert. Regie führt Christine Gnann.

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tragikomödie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Esslingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis