Schlitzohrige Lösung für einen letzten Willen: Irrwitzige Komödie in Oberstdorf

Eigentlich irgendwie tröstlich, wenn gestrenge Regularien einen schmerzlichen Verlust in den Hintergrund zu schieben vermögen! So geschehen Bernhard (alias Markus Majowski), dessen Mutter gestorben ist. Wie aus diesem ernsten Befund eine burleske Komödie schlüpfen kann, das erzählt Lothar Schönes absurdes Gedankenspiel um „Der koschere Himmel“, das jetzt in einer Inszenierung der Hamburger Kammerspiele im Oberstdorf-Haus aufgeführt wurde.