Kulturgemeinschaft Oberallgäu Zurück in die Klimbim-Zeit: Goldonis "Diener zweier Herren" landet in Sonthofen in den 70er Jahren

Das Neue Globe Theater Potsdam verlegt Goldonis "Diener zweier Herren" in die 70er Jahre und sorgt für freches Treiben im Sonthofer Haus Oberallgäu.