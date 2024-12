Zwischen Moderne und Nostalgie: Weihnachtliche Revue mit Schlagern in Oberstdorf

„Wir haben großes Glück gehabt“, entgegnet Oliver Timpe auf die Frage, wie er und Elisabeth Heller sich kennengelernt haben. Schließlich stammt der Musiker aus Braunschweig und seine Partnerin aus Wien. Beide haben allerdings ein Musical-Studium absolviert. Obwohl Heller ihre Ausbildung in der österreichischen Landeshauptstadt abschloss und Timpe seine in Leipzig, lernten sie sich am Ende ihres Studiums bei einer länderübergreifenden Masterklasse kennen. Nun sind die beiden seit 16 Jahren ein Paar und treten seit zwölf Jahren gemeinsam auf, wie jetzt bei der Kulturgemeinschaft Oberallgäu mit der weihnachtlichen Revue „Das kann doch einen Schneemann nicht erschüttern“ am Sonntag, 22. Dezember, im Oberstdorf-Haus

