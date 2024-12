Wunderwelt mit fallenden Engeln

Die Hände fassen ineinander, geben sich Halt, deuten Hilfe an. „Wir schaffen das“ heißt das Bild, das drei Frauen zeigt, die sich gegenseitig Stütze sind. Elisabeth Geduld schuf es 2015, als die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Flüchtlingen die Grenzen öffnete. Die Sonthofer Malerin reflektiert in diesem Bild nicht nur die damalige Not der Menschen, sondern auch ihre eigene Geschichte.

