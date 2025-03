So sehen fünf Allgäuer die Welt: Ausstellung der Fotofreunde Wiggensbach in Oberstdorf

Wer sitzt denn da am Straßenrand auf einer Stufe und liest Zeitung? Das Gesicht verdeckt ein Kopftuch, die runzelige Haut an den Händen, die das Blatt halten, verweisen auf eine ältere Frau. Ihr Körper ist in Strickjacke und Trainingshose gehüllt. Eine Tasche wird zwischen den Beinen festgehalten. Es ist ein Bild, das viele Passanten vermutlich gar nicht beachten würden. Florian Pötzl hat es mit seiner Kamera festgehalten.

Klaus Schmidt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiggensbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberstdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis