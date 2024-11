Der Herzensbrecher lebt weiter: „Casanovas Rückkehr“ in Blaichach

Schon die Generalprobe hat es gezeigt: Mit einer besonderen Spielfreude stehen heuer die Akteure des Gebirgstrachten- und Heimatvereins Blaichach auf der Bühne. Das ausgewählte Theaterstück „Casanovas Comeback“ ist eine Komödie in drei Akten und bietet den elf Darstellern vielfach Gelegenheit, mit Spielwitz zu überzeugen. Premiere ist am Samstag, 16. November, um 20 Uhr im Trachtenheim in Blaichach.

