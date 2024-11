Überraschende Wende: Landwirt schubste Autofahrer gar nicht in einen Stacheldrahtzaun?

Manchmal kommt die Wahrheit erst auf den zweiten Blick ans Licht. So vermeldete die Polizei im August vor einem Jahr den Streit zwischen einem Landwirt und einem Autofahrer in Immenstadt. Dabei, so hieß es, seien die Rinder des Bauern auf einem Feldweg immer wieder vor den Wagen des 81-jährigen Fahrers gelaufen. Am Ende habe der Landwirt den Autofahrer in einen Stacheldraht geschubst. In der Verhandlung im Amtsgericht Sonthofen saß dann aber der Autofahrer auf der Anklagebank.

