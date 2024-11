LBV kritisiert Pläne für weiteres Wasserkraftwerk an der Trettach

Seine Kritik an einem zusätzlichen Wasserkraftwerk an der Trettach südlich von Oberstdorf bekräftigt der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV). Konkret geht es um die seit 2013 geplante Anlage der Kraftwerke Oberstdorf (KWO) nahe der Alpe Oberau. Nachdem die ursprünglichen Pläne 2017 genehmigt worden waren, hatten LBV und Bund Naturschutz Klage eingereicht. Jetzt hat die KWO die Pläne deutlich überarbeitet und wieder dem Landratsamt vorgelegt. Ziel war, wie berichtet, Bedenken der Naturschützer aufzugreifen.

LBV kritisiert Pläne für Wasserkraftwerk an der Trettach

Doch der LBV kritisiert laut Mitteilung weiterhin „diesen geplanten massiven Eingriff in einen hochsensiblen Lebensraum innerhalb eines Naturschutzgebiets aufs Schärfste, da am Quellfluss der Iller bereits sechs weitere Wasserkraftanlagen existieren“. Die Trettach sei durch bestehende Wasserkraftanlagen genug geschunden und eingezwängt, sagt Helmut Beran, LBV-Geschäftsführer Naturschutz. „Der Lebensraum für seltene und bedrohte Arten wie Flussuferläufer und Türks Dornschrecke ist dadurch bereits stark verkleinert worden. Wir akzeptieren keine weiteren Wasserkraftanlagen im Trettachtal.“

Laut LBV bestehen im Oberstdorfer Gemeindegebiet bereits 17 Wasserkraftanlagen. „Der LBV unterstützt den Ausbau der erneuerbaren Energien, dieser darf jedoch nicht zulasten der Biodiversität gehen“, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung. Durch einen weiteren Ausbau der Wasserkraft in den Allgäuer Alpen werde die Energiekrise nicht gelöst, aber der Lebensraum Fließgewässer massiv geschädigt, sagt Beran.

Zentrales Ziel: Schutz der biologischen Vielfalt

Stattdessen müssten jetzt der Rückbau von Querbauwerken in Flüssen sowie die Optimierung bestehender Wasserkraftanlagen den Vorrang vor Neubauten haben. Beran nennt als zentrales Ziel den Schutz der biologischen Vielfalt. Dazu gehöre unbedingt der Erhalt der wenigen verbliebenen, frei fließenden Gewässerstrecken. Demnach fordert der LBV seit Jahren, dass der naturverträgliche Umbau bestehender Anlagen Vorrang vor einer weiteren Erschließung der Wasserkraft haben müsse. So sollte dringend die ökologische Durchgängigkeit zum Beispiel für Fische wiederhergestellt werden. Es gebe in Bayern rund 4250 Wasserkraftanlagen. Davon erzeugten nur 219 über 90 Prozent der gesamten Wasserenergie im Freistaat.

„Massive Eingriffe in das Ökosystem Fließgewässer“

„Der Beitrag der verbleibenden 4000 Anlagen zur Stromerzeugung und zur CO₂-Einsparung ist somit minimal; sie verursachen aber massive Eingriffe in das Ökosystem Fließgewässer“, sagt der LBV-Geschäftsführer. „Genau das würde auch auf die neu geplante Wasserkraftanlage bei Oberau zutreffen.“