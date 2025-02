Immenstädter Polizei findet Leiche in Konstanzer Aach

In der Konstanzer Aach in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) ist am Dienstagmorgen eine Leiche entdeckt worden. Wie Polizeisprecher Martin Hämmerle auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, soll es sich dabei um eine ältere Frau handeln, die am frühen Morgen vermisst worden war.

Frau war seit dem frühen Dienstagmorgen in Immenstadt vermisst

Am Dienstag, 4.2.2025, gegen 7 Uhr wurde die Polizei Immenstadt darüber informiert, dass eine 95-Jährige vermisst wird. Die Beamten leiteten daraufhin eine Suchaktion nach der Seniorin ein.

Knapp 30 Minuten später wurde die Frau leblos unweit ihrer Wohnung in Immenstadt im Wasser der Konstanzer Aach gefunden.

Leiche in Konstanzer Aach: Polizei geht von „Unfall oder medizinischer Ursache“ aus

Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt, was genau geschehen war. Dazu wurden am Morgen bereits Anwohner befragt. „Wir gehen derzeit von einem Unfall oder einer medizinischen Ursache aus“, sagt Polizeisprecher Hämmerle. Noch könne man aber nichts Konkretes sagen.

Weitere Informationen folgen.

Weitere Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu

Einwohner : 14.507 (30.09.2022)

Bürgermeister : Nico Sentner

Lage : 729 Meter ü. NHN

Fläche : 81,44 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Immenstadt: Allgäuer Bergbauernmuseum, Heimatmuseum Hofmühle, „Aquapark“ Inselsee, Kletterwald Bärenfalle

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Immenstadt : Viehscheid, Immenstädter Sommer, Allgäu Triathlon, Bühler Seehweihnacht

Homepage : www.stadt-immenstadt.de