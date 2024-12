Lieder aus dem Leben: Der Oberallgäuer Liedermacher präsentiert Neues in Sonthofen

„Ich sehe mich als musikalischen Geschichtenerzähler – meine Lieder enthalten rund sechzig Prozent Realität, zwanzig Prozent Erlebtes und zwanzig Prozent Fantasie“, beschreibt Sigi Lüer, was die Besucher am Samstag, 7. Dezember, um 19 Uhr in der Sonthofer Kultur-Werkstatt erwartet. Nach dem großen Erfolg mit seinem Reinhard-Mey-Programm, mit dem er im vergangenen Jahr am gleichen Ort für ein ausverkauftes Haus sorgte, präsentiert der Sulzberger Liedermacher dem Publikum nun ebenfalls gemeinsam mit Tim Hecking seine Eigenkompositionen, in denen er nicht nur gesellschaftliche Themen und Lebensweisheiten, sondern vor allem persönliche Dinge aufgreift.

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berlin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis