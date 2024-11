Intensive Einblicke ins Älplerleben: Fotograf erinnert in Immenstadt an alte und aussterbende Berufe

Sein „Fotostudio“ ist die Alpe, seine vierbeinigen Models brauchen weder Styling noch Pose, werden in ihrer „Auszeit“ abgelichtet: „‘s Vieh“ hat Christian Heumader vor die Linse genommen, den Kühen, Symbol für Allgäu und Alpen, einen prächtigen Bildband gewidmet. Auch abseits der Idylle, mit der Touristiker locken, der heilen Welt, die Feriengäste in Momentaufnahmen erleben. Der in Bad Hindelang lebende Bildkünstler zeigt parallel den herausfordernden Arbeitsalltag der Hirten und Senner, deren häufig unterschätzte Anstrengungen für Landschaftserhalt und Umweltschutz. Lässt die umsichtigen Betreuer der Gast-Tiere in „‘s Vieh – Über die Alpwirtschaft im Allgäu“ zu Wort kommen.

