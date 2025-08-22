Icon Menü
Literaturhaus Allgäu: Spannende Lesung mit Regina Denk in Immenstadt

Literaturhaus Allgäu

Ausbruch in die Freiheit: Spannende Lesung im Literaturhaus in Immenstadt

Regina Denk erzählt in ihrem Roman „Die Schwarzgeherin“ von einer Frau, die ein karges Leben in den Bergen einer engen Dorfwelt voller Unterdrückung vorzieht.
Von Christoph Pfister
    • |
    • |
    • |
    Spannende Geschichte: Regina Denk liest aus ihrem Roman "Die Schwarzgeherin" in Immenstadt.
    Spannende Geschichte: Regina Denk liest aus ihrem Roman "Die Schwarzgeherin" in Immenstadt. Foto: Christoph Pfister

    „Schön ist sie nicht, die Geschichte von der Schwarzgeherin.“ Regina Denk stimmt ihre Gäste im Immenstädter Literaturhaus Allgäu vorsichtshalber offen ein auf ihren Roman. Dafür enthält sie „unfassbar starke Figuren“, mit Leidenschaft für Selbstbestimmung, Mut zum Ausbruch aus Bevormundung und Unterdrückung. Die Heldin erscheint, nach 150 Jahren und jenseits der starren Alpenwelt Tirols, zeitlos. Deren Vita, gebettet in lokale Gesellschaft und Zeitgeschichte, Patriarchat und Einsamkeit eines Bergdorfes, ist sorgfältig gezeichnet. Vielschichtig, fesselnd, Hochgenuss durch die findige, bildhafte, besondere Sprache von Regina Denk.

