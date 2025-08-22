Ausbruch in die Freiheit: Spannende Lesung im Literaturhaus in Immenstadt

„Schön ist sie nicht, die Geschichte von der Schwarzgeherin.“ Regina Denk stimmt ihre Gäste im Immenstädter Literaturhaus Allgäu vorsichtshalber offen ein auf ihren Roman. Dafür enthält sie „unfassbar starke Figuren“, mit Leidenschaft für Selbstbestimmung, Mut zum Ausbruch aus Bevormundung und Unterdrückung. Die Heldin erscheint, nach 150 Jahren und jenseits der starren Alpenwelt Tirols, zeitlos. Deren Vita, gebettet in lokale Gesellschaft und Zeitgeschichte, Patriarchat und Einsamkeit eines Bergdorfes, ist sorgfältig gezeichnet. Vielschichtig, fesselnd, Hochgenuss durch die findige, bildhafte, besondere Sprache von Regina Denk.

