Villa Alpjuwel: In Oberstdorf gibt es jetzt zwölf neue Luxus-Ferienwohnungen

Karl Kussmann hat sich seinen Traum erfüllt: Der gebürtige Heilbronner (Baden-Württemberg) hat in Oberstdorf zwölf Luxus-Ferienwohnungen errichtet. Insgesamt hat ihn das Projekt über acht Millionen Euro gekostet. „Eigentlich habe ich mit sechs Millionen gerechnet, aber Bauen in Oberstdorf ist nun mal sehr teuer“, sagt Kussmann. In den Ferienwohnungen wird ein spezielles Check-In-System verwendet. „Das kommt bei den Gästen sehr gut an“, sagt der Besitzer über die ersten Monate.

