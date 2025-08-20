Mann aus Esslingen tot bei Oberstdorf gefunden

Der vermisste 67-jährige Mann aus Beuren bei Esslingen ist Montagmittag gefunden worden. Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.

Laut Bericht fanden die Einsatzkräfte den Mann tot in unwegsamen, hochalpinen Gelände in Oberstdorf. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gebe es nicht.

Nach langer Suche – Mann aus Esslingen tot aufgefunden

Der 67 Jahre alte Mann aus Beuren im Landkreis Esslingen wurde seit Mittwoch (13. August) vermisst, die Suchmaßnahmen blieben lange erfolglos. Wie die Polizei mitteilt, suchten die Beamten gemeinsam mit der Bergwacht Oberstdorf in den vergangenen Tagen rund um das Oytal und die Dietersbachalpe an der Höfats nach dem Mann.

Auch die Alpine Einsatzgruppe mit Hund, ein Polizeihubschrauber sowie Drohnenteams waren im Einsatz. Bei der Suche konnte bis Montagfrüh lediglich sein abgesperrtes E-Bike gefunden werden, das sich bei der Dietersbachalpe befand.

Mann aus Esslingen nach Tour in den Allgäuer Alpen tot aufgefunden

Der Mann hatte laut erster Vermisstenmeldung am Mittwoch gegen vier Uhr morgens seine Wohnung verlassen und war zu einer „Rad- und Wandertour in den Bereich Oberstdorf“ aufgebrochen. Dabei wollte er die Höfats über Gerstruben besteigen. Laut Polizei war er mit einem grauen Citroen Berlingo unterwegs.

Sein Plan war es, abends wieder zurück nach Beuren zu kehren. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ruft normalerweise auf dem Rückweg von seinen Wandertouren bei seiner Familie an. Dieser Rückruf blieb dieses Mal aus.