Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

67-jähriger Mann aus Esslingen nach Bergtour im Allgäu weiter vermisst

Wer hat ihn gesehen?

Suche bleibt erfolglos – Mann aus Esslingen nach Bergtour im Allgäu weiter vermisst

Seit Donnerstag wird ein 67-Jähriger aus Beuren bei Esslingen vermisst. Er war frühmorgens zu einer Tour nach Oberstdorf aufgebrochen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein 67-Jähriger Mann aus Beuren im Kreis Esslingen wird nach einer Rad- und Bergtour bei Oberstdorf an der Höfats vermisst.
    Ein 67-Jähriger Mann aus Beuren im Kreis Esslingen wird nach einer Rad- und Bergtour bei Oberstdorf an der Höfats vermisst. Foto: Bergwacht OD/Markus Hölzl

    Der 67 Jahre alte Volker Streicher aus Beuren im Landkreis Esslingen wird weiterhin vermisst, die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Wie die Polizei mitteilt, suchten die Beamten gemeinsam mit der Bergwacht Oberstdorf in den vergangenen Tagen rund um das Oytal und die Dietersbachalpe an der Höfats nach dem Mann – bislang vergeblich.

    Auch die Alpine Einsatzgruppe mit Hund, ein Polizeihubschrauber sowie Drohnenteams waren im Einsatz. Bei der Suche konnte lediglich sein abgesperrtes E-Bike gefunden werden, das sich bei der Dietersbachalpe befand.

    Mann aus Esslingen nach Tour in den Allgäuer Alpen vermisst

    Der Mann hatte laut erster Vermisstenmeldung am Mittwoch gegen vier Uhr morgens seine Wohnung verlassen und war zu einer „Rad- und Wandertour in den Bereich Oberstdorf“ aufgebrochen. Dabei wollte er die Höfats über Gerstruben besteigen. Laut Polizei war er mit einem grauen Citroen Berlingo mit dem Kennzeichen ES-NT 1120 unterwegs.

    Sein Plan war es, abends wieder zurück nach Beuren zu kehren. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ruft normalerweise auf dem Rückweg von seinen Wandertouren bei seiner Familie an. Dieser Rückruf blieb dieses Mal aus.

    So wird der vermisste Wanderer aus Esslingen beschrieben

    Die Polizei beschreibt den Vermissten wie folgt:

    • körperlich fit
    • gerne mit dem Mountainbike im Allgäu unterwegs
    • 1,72 m groß
    • schlanke Statur
    • Halbglatze mit grauem Haar
    • Brillenträger
    • Schnurrbart

    Zudem hat die Polizei ein Bild des Mannes veröffentlicht. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder dem Auto geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden