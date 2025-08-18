Suche bleibt erfolglos – Mann aus Esslingen nach Bergtour im Allgäu weiter vermisst

Der 67 Jahre alte Volker Streicher aus Beuren im Landkreis Esslingen wird weiterhin vermisst, die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Wie die Polizei mitteilt, suchten die Beamten gemeinsam mit der Bergwacht Oberstdorf in den vergangenen Tagen rund um das Oytal und die Dietersbachalpe an der Höfats nach dem Mann – bislang vergeblich.

Auch die Alpine Einsatzgruppe mit Hund, ein Polizeihubschrauber sowie Drohnenteams waren im Einsatz. Bei der Suche konnte lediglich sein abgesperrtes E-Bike gefunden werden, das sich bei der Dietersbachalpe befand.

Mann aus Esslingen nach Tour in den Allgäuer Alpen vermisst

Der Mann hatte laut erster Vermisstenmeldung am Mittwoch gegen vier Uhr morgens seine Wohnung verlassen und war zu einer „Rad- und Wandertour in den Bereich Oberstdorf“ aufgebrochen. Dabei wollte er die Höfats über Gerstruben besteigen. Laut Polizei war er mit einem grauen Citroen Berlingo mit dem Kennzeichen ES-NT 1120 unterwegs.

Sein Plan war es, abends wieder zurück nach Beuren zu kehren. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ruft normalerweise auf dem Rückweg von seinen Wandertouren bei seiner Familie an. Dieser Rückruf blieb dieses Mal aus.

So wird der vermisste Wanderer aus Esslingen beschrieben

Die Polizei beschreibt den Vermissten wie folgt:

körperlich fit

gerne mit dem Mountainbike im Allgäu unterwegs

1,72 m groß

schlanke Statur

Halbglatze mit grauem Haar

Brillenträger

Schnurrbart

Zudem hat die Polizei ein Bild des Mannes veröffentlicht. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder dem Auto geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.