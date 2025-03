Die Fahne muss wehen. Schon ist das Tuch so drapiert, als flattere es im Wind. Doch das genügt dem Ausstellungsteam noch nicht. Es muss Bewegung in jene Installation, die den Besucher der neuen Sonderschau im Museum Hofmühle in Immenstadt empfängt.

Klaus Schmidt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Immenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Meilenstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis