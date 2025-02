Kunden sind sauer: „Ich zahle keine zwei Euro, um zwei Stück Kuchen abzuholen“

Wer sein Auto in Sonthofen parken möchte, muss seit vergangenem Dezember zum Teil deutlich tiefer in die Tasche greifen. Für viele bisher kostenlose Parkplätze fällt zudem eine Gebühr an. Am Minigolfplatz in der Albert-Schweitzer-Straße führt das zu Ärger. In dem angrenzenden Park-Café können sich Gäste und Einheimische nicht nur zum Kaffee treffen, es gibt auch selbst gebackene Kuchen zum Mitnehmen. Viele Kunden parken dafür auf dem benachbarten Parkplatz. Doch der ist jetzt rund um die Uhr gebührenpflichtig.

Katharina Knoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis