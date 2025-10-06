CSU, ÖDP und UWG stellen gemeinsame Bürgermeisterkandidatin auf

In Missen-Wilhams treten die drei politischen Gruppierungen geschlossen zur Kommunalwahl 2026 an. CSU, ÖDP und die Unabhängige Wählergemeinschaft Missen-Wilhams (UWG) werden eine gemeinsame Liste aufstellen. Das geben sie in einer Pressemitteilung bekannt. Ziel sei, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam Verantwortung für die Zukunft der Gemeinde zu übernehmen, heißt es in dem Schreiben. So möchten sie ein Signal für konstruktive Zusammenarbeit und eine zukunftsorientierte Kommunalpolitik setzen.

Martina Wilhelm tritt als gemeinsame Bürgermeisterkandidatin an

Auch eine gemeinsame Bürgermeisterkandidatin haben die drei Gruppierungen bereits gefunden: Die derzeitige Rathauschefin Martina Wilhelm soll als parteiübergreifende Kandidatin erneut ins Rennen gehen. Dass sie für eine Wiederwahl zur Verfügung steht, hatte Wilhelm bereits im April signalisiert.

Kommunalwahl 2026: Offizielle Nominierung steht noch aus

In ihrer ersten Amtszeit seien so viele Dinge angeschoben worden, die sie nun gut zu Ende bringen möchte, sagte Wilhelm damals. Dazu zählt sie insbesondere die Neugestaltung der Dorfmitte.

Anfang Dezember wollen die drei Gruppierungen es offiziell machen. Dann ist die Aufstellungsversammlung für die Gemeinderatskandidaten sowie Wilhelms Nominierung als parteiübergreifende Bürgermeisterkandidatin geplant.