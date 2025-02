Eine neue Mittelschule in Oberstdorf für nur fünf Millionen Euro?

Die Mittelschule in Oberstdorf ist in die Jahre gekommen. Eine Sanierung oder ein Neubau sind deshalb nötig. Der Oberstdorfer Schulverband hat sich zuletzt für einen Neubau ausgesprochen. Dieser könnte schon bald Gestalt annehmen. In der jüngsten Schulverbandssitzung stellte nun die Firma Geiger eine Holzmodulbauweise vor, wonach die neue Mittelschule innerhalb von acht Monaten entstehen und zwischen fünf und sechs Millionen Euro kosten könnte.

