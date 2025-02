„Unsere letzte Chance!“ Hitzige Diskussionen zu „Mobil 365“ in Immenstadt und Sonthofen

Mehr Haltestellen, bessere Verbindungen und Busse, die öfter fahren: Das vom Landkreis Oberallgäu angedachte Konzept könnte dem öffentlichen Nahverkehr viel bringen. Da ist Mehrwert für die Menschen drin – egal, ob sie nun selbst in den Bus einsteigen oder aber als Anwohner an Hauptstraßen vielleicht unter weniger Autoverkehr leiden. Das ist auch Stadträtinnen und Stadträten in Immenstadt und Sonthofen bewusst. Dennoch haben sie unterschiedlich entschieden – denn es geht um viel Geld.

Ronald Maior Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis