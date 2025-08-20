Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Mountainbikerin Sina van Thiel: Sturz, Unfall und Verletzungen bei Trainingslager in Davos

Todesfall in der selben Kurve

Horror-Sturz von Sina van Thiel: Mountainbikerin verunglückt dramatisch in der Schweiz

Die Blaichacher Radsportlerin Sina van Thiel stürzt auf einer Trainingstour in der Schweiz schwer. An exakt der Stelle, an der 2023 ein Profi starb. So geht es ihr.
Von Ronald Maior
    • |
    • |
    • |
    Am Morgen danach kann sie schon wieder lächeln: Sina van Thiel verbrachte nach ihrem schweren Sturz eine Nacht in der Klinik Oberengadin.
    Am Morgen danach kann sie schon wieder lächeln: Sina van Thiel verbrachte nach ihrem schweren Sturz eine Nacht in der Klinik Oberengadin. Foto: Paul Schehl

    Es sind „erschreckende Fotos“ für sie selbst, besorgniserregende für ihre Eltern und mahnende für alle Radsportler. Mountainbikerin Sina van Thiel ist nach einem Horror-Sturz am Albulapass in der Schweiz mit einem blauen Auge davongekommen. „Es ist Wahnsinn, ich wurde noch nie in meinem ganzen Leben so hart von etwas getroffen“, sagt van Thiel. „Und ich weiß nicht, wie ich so viel Glück haben konnte, dass ich nur einen Tag später aus dem Krankenhaus laufen konnte. Humpelnd und entstellt, aber immer noch laufend.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden