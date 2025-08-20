Horror-Sturz von Sina van Thiel: Mountainbikerin verunglückt dramatisch in der Schweiz

Es sind „erschreckende Fotos“ für sie selbst, besorgniserregende für ihre Eltern und mahnende für alle Radsportler. Mountainbikerin Sina van Thiel ist nach einem Horror-Sturz am Albulapass in der Schweiz mit einem blauen Auge davongekommen. „Es ist Wahnsinn, ich wurde noch nie in meinem ganzen Leben so hart von etwas getroffen“, sagt van Thiel. „Und ich weiß nicht, wie ich so viel Glück haben konnte, dass ich nur einen Tag später aus dem Krankenhaus laufen konnte. Humpelnd und entstellt, aber immer noch laufend.“

Ronald Maior Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87544 Blaichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis