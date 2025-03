Meisterwerke, Ohrenschmeichler: So meldet sich die Musikkapelle Bühl nach der Zwangspause zurück

„Kaum zu glauben“ – groß ist die Freude bei der Musikkapelle Bühl am Alpsee nach sechs Jahren Zwangspause wieder ein Konzert geben zu können. Das lässt sie heraus mit „Sunny Side Up“ (Gerald Oswald), lebenslustig, fröhlich, wohlklingend. Melodiebetonte Werke prägen das Frühjahrskonzert. Lothar Geist geht mit seiner Kapelle offensichtlich auf Nummer sicher in der für alle unbekannten Akustik und Atmosphäre der Turnhalle der Immenstädter Realschule Maria Stern: Maximale Homogenität, voller Orchesterklang, Zurückhaltung in der dynamischen Differenzierung, vorwiegend verhaltenes Tempo. Er kann sich auf Disziplin und Aufmerksamkeit seiner Instrumentalisten verlassen, auf ein treues Publikum. Es teilt begeistert das Vergnügen.

