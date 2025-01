Vom Träumen und Wiedersehen: Das unterhaltsame Jahreskonzert der Musikkapelle Schöllang

Die Musikkapelle Schöllang hat bei ihrem Jahreskonzert die Vielfalt der Blasmusik präsentiert. Unter der Leitung von Dirigent Hans Rothmayr eröffneten die fast 40 Musikerinnen und Musiker das traditionelle Weihnachtskonzert mit „Der Festtag“ von Sepp Tanzer. Das Stück beschreibt den Verlauf eines Festtages in fünf Abschnitten, beginnend mit dem Festtagsmorgen, folgend die Besinnung, die Versammlung, die Ankündigung und abschließend den Höhepunkt, das Fest. Passender könnte der Einstieg in die Feiertage kaum sein. Nach der musikalischen Begrüßung richtete auch der Bürgermeister Klaus King seine Weihnachtsgrüße an die zahlreichen Besucher und die Musiker.

