Abfallzweckverband ZAK ändert für vier Orte den Abfuhrplan

In der Stadt Sonthofen sowie den Gemeinden Bad Hindelang, Jungholz und Obermaiselstein gibt es ab Januar Änderungen im Abfuhrplan. Darauf weist der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) auf seiner Internet-Homepage hin.

Demnach kann es wegen der Umstellung zu einer einmalig längeren Pause bei der Tonnenleerung kommen. Ab der ersten Abholung nach dem neuen Plan werden die Tonnen dann laut ZAK wie gewohnt wieder im zweiwöchigen Rhythmus geleert.

Die Leerungen der Rest- und Biomülltonne ändern sich wie folgt:

Das ändert sich in Sonthofen, Bad Hindelang, Jungholz und Obermaiselstein

Sonthofen: Neuer Abfuhrtag ist Mittwoch, in den geraden Wochen für Restmüll, in den ungeraden Wochen für Biomüll. Die letzte Restmüll-Leerung nach altem Plan ist am 2. Januar, die erste nach neuem Plan am 9. Januar. Letzte Biomüll-Leerung nach altem Plan war am 24. Dezember, die erste nach neuem Plan ist am 15. Januar.

Bad Hindelang: Neuer Abfuhrtag ist Mittwoch, in den ungeraden Wochen für Restmüll, in den geraden Wochen für Biomüll. Die letzte Restmüll-Leerung nach altem Plan war am 24. Dezember, die erste nach neuem Plan am 15. Januar. Letzte Biomüll-Leerung nach altem Plan ist am 2. Januar, die erste nach neuem Plan am 9. Januar.

Rest- und Biomüll werden abwechselnd geleert

Jungholz: Neuer Abfuhrtag ist Donnerstag, in den geraden Wochen für Restmüll, in den ungeraden Wochen für Biomüll. Die letzte Restmüll-Leerung nach altem Plan war am 23. Dezember, die erste nach neuem Plan am 10. Januar. Letzte Biomüll-Leerung nach altem Plan ist am 31. Dezember, die erste nach neuem Plan am 16. Januar.

Obermaiselstein: Neuer Abfuhrtag ist Donnerstag, in den geraden Wochen für Restmüll, in den ungeraden Wochen für Biomüll. Die letzte Restmüll- und Biomüll-Leerung nach altem Plan war am 23. Dezember. Nach neuem Plan wird der Restmüll erstmals am 10. Januar geleert, der Biomüll am 16. Januar.

Was in die Biotonne gehört und was nicht

Das gehört laut ZAK in die Biotonne: Essensreste und überlagerte Lebensmittel wie Nudeln, Obst, Gemüse oder Fleisch,

Kaffeesatz und Teebeutel, Schalen von Früchten, Nüssen und Eiern, Rasen-, Baum- und Strauchschnitt, Laub, Schnitt- und Balkonblumen.

Nichts im Biomüll verloren haben Papiertaschentücher, Binden und Windeln, Asche, Kehricht, Staubsaugerbeutel, Kleintierstreu und Tierkadaver, Plastiktüten (außer vom ZAK zugelassene EcoVio-Beutel) sowie verpackte Lebensmittel.