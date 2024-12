Forum für talentierte Schüler: Die Musikschule Kleinwalsertal hat ein neues Ensemble

Musiklehrer Dr. Matthias Mercineri hat an der Musikschule Kleinwalsertal ein Schlagzeugensemble gegründet. Musikschulleiter Michael Herrles ist auch dankbar für das Engagement der Eltern, die das Ensemble bei Proben am Wochenende mit Kuchen und Getränken versorgen, die außergewöhnliche Schlaginstrumente wie Tische, Leitern, Werkzeugkästen, Besen in Eigenregie besorgen oder herstellen. „Das ist wirklich nicht selbstverständlich“, sagt Herrles. Außerdem habe eine Walser Autowerkstatt eine Spendenaktion bei Walser Geschäftsleuten ins Leben gerufen, bei der zwei Marimbas angeschafft werden konnten. Die Instrumente können die Schülerinnen und Schüler abwechselnd zum Üben mit nach Hause nehmen. Über das neue Schlagzeugensemble sprach die Redaktion mit Matthias Mercineri.

