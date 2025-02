Das sind die neuen Pächter der Rappenseehütte

Der Deutsche Alpenverein (DAV) hat neue Pächter für die Rappenseehütte gefunden. Nach einem intensiven Suchlauf mit zahlreichen Bewerbungen hat sich die Sektion Allgäu-Kempten für Tine und Dominik Müller entschieden. Sie werden damit ab der Saison 2026 die Nachfolge von Sylvia Socher und Andi Greiner antreten, die nach 24 Jahren als Hüttenwirte im Herbst dieses Jahres in den Ruhestand gehen werden.

„Die Rappenseehütte ist eine der prägendsten Hütten der Allgäuer Alpen – es ist für uns eine Ehre und eine Herzensangelegenheit, diesen besonderen Stützpunkt weiterzuführen“, sagt Dominik Müller. „Wir wollen die Tradition der Hütte bewahren und gleichzeitig neue Impulse setzen, um sie auch für kommende Generationen attraktiv zu halten.“ Besonders wichtig ist den neuen Pächtern, das Angebot der Hütte noch breiter aufzustellen. „Der Heilbronner Weg wird natürlich weiterhin das Herzstück der Hütte bleiben, aber wir möchten auch weitere Tourenmöglichkeiten in den Fokus rücken und die Rappenseehütte als eigenständigen Bergstützpunkt weiter stärken“, so Müller.

Die neuen Pächter sind im Allgäu und der Bergsteigerszene keine Unbekannten

Das neue Pächterpaar ist in der Bergsteigerszene und im Allgäu bestens bekannt: Tine Müller stammt aus Oberstaufen, Dominik Müller ist im Kleinwalsertal geboren und in Oberstdorf aufgewachsen. „Die Liebe zu den Bergen liegt ihm im Blut“, so der DAV in einer Mitteilung zum Pächterwechsel. Denn Müller ist seit vielen Jahren als staatlich geprüfter Berg- und Skiführer tätig und selbst Inhaber einer Bergschule.

Nach einer abwechslungsreichen beruflichen Laufbahn, die ihn vom Konditor über den IT-Bereich bis zum Expeditionsleiter und Bergschulinhaber führte, übernahm er vor fünf Jahren mitten in der Corona-Zeit als zweites berufliches Standbein mit seiner Frau Tine die Schwarzwasserhütte im Kleinwalsertal. „Mit viel Herzblut und Engagement führen die beiden seitdem die Hütte und haben sich dabei einen hervorragenden Ruf erarbeitet“, so der DAV weiter. Ihr Konzept: Eine familiäre Atmosphäre, regionale Küche und ein bewusster Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Alpen. Mit dieser Philosophie wollen sie nun auch die Rappenseehütte weiterentwickeln.

Mit 304 Schlafplätzen ist die Rappenseehütte die größte aller 325 DAV-Hütten. Im Durchschnitt kommt die Hütte auf knapp 15.000 Übernachtungen im Jahr. Foto: Privat/DAV

DAV-Sektion Allgäu-Kempten: Rappenseehütte war zweites Zuhause für viele Bergsteiger

Michael Turobin-Ort, Geschäftsführer der DAV-Sektion Allgäu-Kempten, zu den langjährigen Pächtern: „Sylvia und Andi haben über zwei Jahrzehnte hinweg nicht nur den Betrieb der Hütte organisiert, sondern mit ihrer warmherzigen Art die Rappenseehütte zu einem zweiten Zuhause für viele Bergsteiger gemacht. Wir danken ihnen von Herzen für ihren Einsatz und wünschen ihnen nach ihrer letzten Hüttensaison einen wunderschönen neuen Lebensabschnitt.“

Sie hören im Herbst auf: Sylvia Socher und Andi Greiner Foto: DAV Allgäu-Kempten

Ein netter Nebenaspekt: Der alte und der neue Hüttenwirt kennen sich bereits von der Konditorenschule: Sowohl Andi Greiner als auch Dominik Müller haben vor ihrem Dasein als Hüttenwirte eine Lehre als Konditor absolviert.

Das ist die Rappenseehütte im Allgäu

Die Rappenseehütte liegt südlich von Oberstdorf im Rappenalptal auf 2091 Metern Höhe. Mit über 300 Schlafplätzen ist sie die größte aller DAV-Hütten. Die Hütte ist ein beliebter Stützpunkt für die Begehung des Heilbronner Wegs. Der gilt als einer der schönsten Höhenwege der Ostalpen. Die Rappenseehütte wird von der DAV-Sektion Allgäu-Kempten betrieben.