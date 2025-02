Norma Sonthofen öffnet nach Umbau: Diese Neuheiten erwarten die Kunden

Nach fünfeinhalbmonatiger Bauzeit hat der Lebensmittel-Discounter Norma am Montag seine Filiale in Sonthofen neu eröffnet. Der Gebäudekomplex in der Östlichen Alpenstraße 30 wurde um eine neue Lagerhalle mit der Fläche von 200 Quadratmetern erweitert und liegt nun auf einer Gesamtfläche von 1200 Quadratmetern. „Wir haben einen neuen Gebäudekörper angebaut, der das neue Lager einnimmt“, sagt Norma-Expansionsleiter Daniel Zettler. „Das bisherige Lager wurde als sechster Verkaufsgang zur Verkaufsfläche hinzugenommen.“

Norma in Sonthofen 2009 gebaut - die Technik ist neu

Der Lebensmittel-Discounter eröffnete die Filiale im Norden der Kreisstadt nahe der Ostrach mit dem Neubau 2009 – damals hatte die Verkaufsfläche noch 800 Quadratmeter betragen. Die erste Erweiterung des Geländes hatte 2015 stattgefunden, nun folgt der nächste Schritt. Erst im vergangenen Februar hatte der Sonthofer Stadtrat der geplanten Erweiterung die Tür geöffnet.

Das neue Lager im Nordosten des Gebäudes ermögliche eine direkte Zulieferung ins Lager und den anschließenden Transport in die Verkaufsräume, sagt Zettler. Technisch wurde ein neues Kassensystem mit neuen Scannern und neuen Touch-Bildschirmen installiert sowie neue Einkaufswagen angeschafft.

Expansionsleiter Zettler: „Neues Innenraum-Konzept“

Das gesamte Kühlsystem wurde modernisiert, ein neues 30-Meter-Kühlregal eingebaut und das To-Go-Regal für gekühlte Getränke und Snacks mit nun drei Metern verdoppelt. „Unser Steckenpferd ist das Innenraum-Konzept mit unserer neuen Farbpalette in Anthrazit. Insgesamt sind wir heller und in vielen Bereichen moderner“, sagt Zettler, der vor allen Dingen das Betriebsteam lobt, das den Umbau innerhalb der einwöchigen Schließzeit stemmte: „Das war ein Mammut-Programm. Das Team hat das gesamte Konzept in wenigen Tagen umgesetzt, sodass man den Laden kaum wiedererkennt.“