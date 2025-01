Tierisch gute „wilde Nummern“: Neujahrskonzert mit "Verstehen Sie Brass?" in Fischen

Was wollen denn die beim Neujahrskonzert? Gewandet wie eine Lumpenkapelle. Lustlos. Verpennt. Von der Posaune ist der Lack ab. Und dann „FOXdevilsWILD“ ihre Ansage? Dabei hat die Formation „Verstehen Sie Brass?“ keinen Grund „sehr verärgert zu reagieren“, wie man ihr Motto übersetzen kann. Stimmen tut es jedenfalls nicht: Ein „Teufels“geiger ist nicht auszumachen, statt einem Fuchs schleicht sich ein „Wolf“ herum. Thomas Wolf, Dirigent der Musikkapelle Fischen und Anführer dieser sieben Schwaben. Die spielen bekanntlich gerne mit Mehrdeutigkeiten. In Namen und Ankündigungen. In der launigen Garnitur ihrer Interpretationen. Hauen ein paar tatsächlich „wilde“ Nummern tierisch gut über die Rampe, wofür ihre Gäste alles andere als aufgebracht sind. Gute Laune - diesseits und jenseits der Bühne im Fischinger Kurhaus Fiskina. Viel fesche Blasmusik zum Auftakt für 2025, auch wenn „Alles nur geklaut“ ist.

