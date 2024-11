So schön wird der Nikolausmarkt in Altstädten an diesem Samstag

Der Nikolausmarkt in Altstädten bei Sonthofen feiert 2024 seinen 40-Jährigen. Der traditionelle Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk und Köstlichkeiten aus der Region lockt jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher an.

Alle Infos rund um den Nikolausmarkt 2024 in Altstädten - Öffnungszeiten, Programm und Weihnachten in Altstädten - finden Sie hier in unserer Übersicht.

Steckbrief: Der Nikolausmarkt in Altstädten 2024

Name : Nikolausmarkt in Altstädten

Ort : 87527 Sonthofen-Altstädten, Allgäuer Keramik (Töpferweg 16)

Termin : 30.11.2024 von 10 bis 18 Uhr

Umfang : Etwa 30 Marktstände mit Kunst- und Genusshandwerk, Kinder-Programm und Spenden-Aktion

Wann ist Nikolausmarkt in Altstädten 2024?

Der Nikolausmarkt bei Allgäuer Keramik in Altstädten findet traditionell am Samstag vor dem ersten Advent auf dem Gelände der Allgäuer Keramik (Töpferweg 16). Die Öffnungszeiten:

Samstag, 30. November 2024 : von 10 bis 18 Uhr

Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm und das Team von Familie Rebstock eröffnen den Markt mit den Veranstaltern um 10 Uhr.

Programm: Was wird beim Nikolausmarkt in Altstädten geboten?

Seinen 40. Geburtstag feiert heuer der Nikolausmarkt in Altstädten. Und zwar am Samstag 30. November, auf dem Gelände der Allgäuer Keramik. Erstmals dauert der Markt heuer von 10 bis 18 Uhr. Wie gewohnt werden sich Genuss- und Kunsthandwerkern aus der Region präsentieren.

Wieder dabei sind auch Kindergarteneltern von „Mater Christi“ mit selbst gemachten Adventsgebinden. Seit Anbeginn stehen die Kinder im Mittelpunkt dieses Marktes.

Innenhof, Werkstatt, Glashaus, Cafeteria und der Außenbereich werden zum Treffpunkt, um bei Glühwein, Apfelpunsch, Waffeln, Kuchen, Dinette aus dem Holzbackofen oder den Thüringer Würstchen die „riabige Zit“ einzuläuten.

Für Kinder und ihre Begleitung wird eine Keramik-Malwerkstatt angeboten sowie Lebkuchenengel-Dekorieren.

Icon Vergrößern Beim Nikolausmarkt in Altstädten hat auch die Cafeteria im Glashaus geöffnet. Foto: Rebstock Icon Schließen Schließen Beim Nikolausmarkt in Altstädten hat auch die Cafeteria im Glashaus geöffnet. Foto: Rebstock

Wann kommt der Nikolaus in Altstädten?

Auch der heilige Nikolaus kommt zum Markt in Altstädten am Samstag, 30. November 2024 - mit seinem Sack voller Gaben, die zweispännige Kutsche, die jedes Jahr ein Magnet besonders für die Kleinsten ist – kostenlose Angebote, gesponsert von den Ausstellern und der Keramik-Manufaktur.

Wie jedes Jahr, sind der Kinder- und Jugendförderverein Altstädten dabei und Ludwig Maul drechselt fürs Kinderhospiz. Der Erlös der Waffeln geht wie immer an einen gemeinnützigen Zweck und ein großer Anteil der anderen Stände geht an das Hilfsprojekt „Engel für Mali“, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter.

Wo kann ich in Altstädten bei Sonthofen parken?

Nikolausmarkt-Besucherinnen und Besucher können im Norden von Altstädten rund um das Gelände der Allgäuer Keramik (Töpferweg 16) auf allen öffentlichen Stellplätzen ihre Wagen parken, beispielsweise am Naturbad oder am Wonnemar und am Fußballplatz. Weitere Parkplätze sind auch am Haus des Gastes und am Tennisplatz.

Wie komme ich zum Nikolausmarkt in Altstädten?

Wer nicht mit dem Auto zum Nikolausmarkt kommt, kann auch mit dem Zug zum nahegelegenen Bahnhof in Altstädten anreisen (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Zudem können die Besucherinnen und Besucher mit dem Bus zum Nikolausmarkt kommen (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Die nächstgelegene Haltestelle ist beim Haus des Gastes ("Altstädten (Allgäu) Ort").

Icon Vergrößern Beim Nikolausmarkt bei der Allgäuer Keramik in Altstädten gibt es jede Menge Kunsthandwerk aus der Region. Foto: Charly Höpfl (Archivbild) Icon Schließen Schließen Beim Nikolausmarkt bei der Allgäuer Keramik in Altstädten gibt es jede Menge Kunsthandwerk aus der Region. Foto: Charly Höpfl (Archivbild)

Wo kann ich in Sonthofen übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucherinnen und Besucher können in Sonthofen und den Stadtteilen Altstädten, Beilenberg, Berghofen, Binswangen, Breiten, Hinang, Hochweiler, Hofen, Imberg, Margarethen, Rieden, Staig, Tannach, Tiefenbach, Unterrieden, Walten oder Winkel übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Info Sonthofen (Rathausplatz 1) unter Telefon +498321/615-291 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Nikolausmarkt in Altstädten?

Die Familie Rebstock mit dem Team der Allgäuer Keramik veranstaltet den Nikolausmarkt in Altstädten.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher in die Region. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024.