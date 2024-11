Nikoläuse aus fünf Ländern treffen sich im Allgäu

Nikolaus-Treffen in Missen im Allgäu: Bereits zum zwölften Mal findet ein Aussendungsgottesdienst für Nikolaus-Darsteller in der Pfarrkirche St. Martin statt – heuer am Freitag, 29. November 2024, um 19 Uhr.

Angemeldet haben sich bislang 30 Nikoläuse aus fünf Ländern. So erwartet Organisator Franz Horn Teilnehmer aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien und den Niederlanden.

Für Besucher gibt es nicht nur den traditionellen Zug vom Haus des Gastes zur Pfarrkirche, sondern auch einen kleinen vorweihnachtlicher Markt.

Nikolaus-Bruderschaft in Missen gegründet

Franz Horn ist selbst seit Jahrzehnten Nikolaus-Darsteller. Was ihm dabei stets ein Anliegen war: Nicht als „Weihnachtsmarkt aus der Werbung“ will er dabei auftreten, sondern in der Nachfolge des Heiligen Bischofs Nikolaus. Bewusst geht es Horn um die Vermittlung christlicher Werte. Aus diesem Anlass hat er vor einigen Jahren die Gründung einer Nikolaus-Bruderschaft initiiert. Sie trifft sich vor dem Aussendungsgottesdienst ab 16 Uhr im Bürgersaal in Missen zu ihrer jährlichen Versammlung. Sie ist öffentlich.

„Wir freuen uns, wenn Interessierte daran teilnehmen wollen“, sagt Horn. Auf der Freifläche vor dem Haus des Gastes findet zeitgleich der kleine vorweihnachtliche Markt wie im Vorjahr statt. Hier ist um 18 Uhr ein Auftritt des Heiligen Nikolaus mitsamt Engel-Darstellerinnen und Eseln geplant, bevor um 18.45 Uhr der von Böllerschützen und Alphornbläsern angekündigte Nikolaus-Zug zur Pfarrkirche beginnt. Ihn begleitet die Musikkapelle aus Sibratshofen.

Nikolaus-Treffen in Missen-Wilhams: Nikoläuse sprechen über Tradition

Die Ansprache in der Pfarrkirche hält der evangelische Pfarrer aus Immenstadt, Micha Steinbrück. Er ist selbst Mitglied der Nikolaus-Bruderschaft. Im Anschluss folgt ein interner Austausch der Nikolaus-Darsteller. Nicht zuletzt geht es hier um die unterschiedlichen Traditionen in den verschiedenen Ländern. Der Markt für Besucher endet gegen 21 Uhr.

Segen für den Heiligen Nikolaus

Bewusst um den Segen Gottes bitten die Nikolaus-Darsteller, bevor sie in den Tagen darauf in Privathaushalten, Schulen, Kindergärten und Vereinen an den Heiligen Nikolaus erinnern. Auch während des Jahres treffen sich die Mitglieder der Bruderschaft immer wieder. So fand heuer eine gemeinsame Wallfahrt in die Schweiz statt. 2025 ist sie an den Chiemsee geplant.

Gut vorangekommen ist aus Sicht von Franz Horn auch der Bau der Nikolaus-Kapelle in Missen. Deren Einweihung ist für April 2025 vorgesehen. Doch schon jetzt will er den Baufortschritt den angereisten Nikolaus-Darstellern zeigen. Nachdem zuletzt das Einsetzen der Türe erfolgt ist und noch Pflasterarbeiten stattfinden, sei die Kapelle am 30. November möglicherweise schon „fotogen“ genug, um sich dort für einen Fototermin zu treffen, hofft Horn.

