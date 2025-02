Tolles Projekt: Oberallgäuer Ballett- und Musikschüler gestalten ein Programm in Bad Hindelang

„Es war so cool“ – strahlende Gesichter, glückliche Kinder nach dem Auftritt. Alle Aufregung, Anstrengung der Proben vergessen. Das erste Mal Tanzen vor Publikum, in wunderschönen Kostümen auf „richtiger“ Bühne für die Anfängerinnen. Premiere für alle, in Begleitung eines Live-Orchesters zu performen. Neuheit für Streicher und Bläser der Musikschule Oberallgäu-Süd, die als Instrumentalformation mit der Ballettschule Engel „kreative Verbindung“ eingegangen waren. Erstmals hatten sie zusammengewirkt, ihren „Auszubildenden“ eine neue Dimension geboten: Gemeinschaftsgefühl, disziplinierte Anpassung, „Realität“ des Kunstschaffens. So entfaltet das Ballett seinen besonderen Zauber durch die „Verbindung“ von Körperbewegung mit illustrierenden Klangwelten.

