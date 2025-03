Wie der junge Mendelssohn überrascht: Geigerin Alena Baeva und Sinfonietta Cracovia in Fischen

Mit 20 Jahren dirigierte Felix Mendelssohn Bartholdy eine Wiederaufführung der „Matthäus-Passion“, die nachhaltig das Interesse am Werk des damals immer mehr in Vergessenheit geratenen Komponisten Johann Sebastian Bach wecken sollte. Denn Mendelssohn war schon als Jugendlicher von Bachs d-Moll-Cembalo-Konzert, BWV 1052, so begeistert, dass es in einem seiner eigenen Frühwerke nachhallte, dem Violinkonzert in d-Moll.

