Meistergeigerin und polnisches Orchester würdigen in Fischen Wunderkinder und Publikumslieblinge

Ausgesprochen international geht es beim dritten Orchesterkonzert zu, das die Sonthofer Gesellschaft „Freunde der Musik“ am kommenden Sonntag in Fischen veranstaltet. Es erklingen Werke von italienischen, deutschen und polnischen Komponisten, Interpreten sind das polnische Ensemble Sinfonietta Cracovia und die Geigerin Alena Baeva. Sie lebt in Luxemburg und hat kirgisische Wurzeln. Geboten werden an dem Abend Barockmusik, ein „italienischer“ Mozart, ein Frühwerk von Mendelssohn Bartholdy sowie „ein exzellentes Beispiel für die europäische Musik der Mitte des 20. Jahrhunderts“. So bezeichnet Konzertmeister Maciej Lulek das Werk von Grażyna Bacewicz.

