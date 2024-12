Wenn kein Schnee fällt: Tourismus in Oberstaufen für den „Worst case“ gerüstet

Die nächsten zwei Wochen sind für die Touristikregion Allgäu extrem wichtig. Über Weihnachten und den Jahreswechsel strömen die Gäste in die Region. Was aber, wenn der angekündigte Schneefall nur von kurzer Dauer ist oder es gänzlich grün bleibt? „Dann haben wir dennoch viele gute Angebote“, sind sich die Anbieter in Oberstaufen sicher. Bei einer internen Saison-Eröffnung („Pre-Opening“) im Festsaal am Imberg in Steibis haben sie jetzt die passenden Alternativen vorgestellt – auf dass Hotel, Gastronomie und Einzelhandel wissen, welche Empfehlungen sie dort möglicherweise enttäuschten Gästen geben können. 140 Teilnehmer kamen zur ersten Veranstaltung dieser Art in Oberstaufen – mehr als erwartet.

Olaf Winkler