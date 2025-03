„Ist nicht wegzudenken“: Sigbert Prestel erhält die Bürgermedaille Oberstaufen

Als Jugendlicher war er Abfahrts- und Slalom-Skifahrer, Deutscher Jugendmeister, später Trainer der Damen-Skinationalmannschaft. Sein Berufsleben hat er als Bademeister sowie Geschäftsführer der Skilifte in Thalkirchdorf und später als stellvertretender Kurdirektor in Oberstaufen verbracht. Sigbert Prestel hat so über Jahrzehnte seine Heimatgemeinde mitgeprägt und ist „aus dem Konstanzer Tal nicht wegzudenken“, wie es Bürgermeister Martin Beckel jetzt anlässlich des 70. Geburtstages von Prestel formulierte. Der Jubilar erhielt dabei mit der Bürgermedaille eine der höchsten Auszeichnungen des Marktes.

