Ein Jahr nachts ohne Polizei: Ist Oberstdorf noch sicher?

Seit August 2023 ist die Polizei in Oberstdorf nachts nicht mehr besetzt. Aufgrund der niedrigen Einsatzzahlen wurde damals eine Umstrukturierung beschlossen: Aus der Inspektion wurde eine Polizeistation. Seitdem ist die Dienststelle in dem Tourismusort zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht mehr besetzt. Eine Frage, die sich nun stellt: Ist es in Oberstdorf noch immer sicher? Unsere Redaktion hat bei der Gemeinde und der Polizei nachgefragt.

