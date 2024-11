Eiserner Steg in Oberstdorf muss dringend saniert werden - aber es ist zu teuer

Das Tauziehen um die Eiserne Brücke im Oberstdorfer Ortsteil Tiefenbach geht weiter. Für die dringend benötigte Sanierung hat nach Angaben der Marktgemeinde bereits zum zweiten Mal keine Firma einen akzeptablen Preis aufgerufen. Aufgrund der überhöhten Angebotspreise hat der Bauausschuss des Gemeinderats beschlossen, die zweite Ausschreibung zur Generalsanierung aufzuheben. Im Mai 2024 ging man noch davon aus, die historische Wanderwege-Verbindung für 1,5 Millionen Euro noch in diesem Jahr instand setzen zu können.

Erstes Angebot für Sanierung des Eisernen Stegs in Oberstdorf doppelt so teuer

Doch dieser Plan scheiterte an den Kosten. Bereits bei der ersten Ausschreibung hatte nur eine Firma ein Angebot für die Arbeiten an der maroden, denkmalgeschützen Fußgängerbrücke abgegeben. Und das war mehr als doppelt so teuer wie gedacht. Der Bauausschuss beschloss, die Ausschreibung zurückzuziehen und die Arbeiten getrennt in Metall- und Betonbauarbeiten erneut auszuschreiben. Davon erhoffte man sich akzeptable Preise. Doch das war nach Angaben der Verwaltung nicht der Fall.

Die Brücke bei Tiefenbach ist denkmalgeschützt - sie stammt aus dem Jahr 1926

Dabei ist Handeln geboten. Der Eiserne Steg stammt aus dem Jahr 1926 und wurde zuletzt 2005 saniert. Bei einer Brückenprüfung schrammte das Bauwerk knapp an „ungenügend“ vorbei. Widerlager und Beton müssen saniert und neue Fundamente eingebaut werden. Das historische Bauwerk soll zerlegt, grundlegend saniert und anschließend an Ort und Stelle wieder errichtet werden. Aktuell geht die Marktgemeinde davon aus, dass der Eiserne Steg eine Restlebensdauer von voraussichtlich zwei bis drei Jahren hat. Er ist die wichtigste Verbindung zwischen den Wanderwegen von Tiefenbach und Oberstdorf. Wegen der zu erwartenden laufenden Kosten für den Erhalt des Bauwerkes soll die Generalsanierung nach einem Beschluss des Bauausschusses spätestens 2026 anvisiert werden.

Die Verwaltung wurde nun beauftragt, in Absprache mit den beteiligten Behörden von Naturschutz, Denkmalschutz und Wasserwirtschaft nach Einsparmöglichkeiten zu suchen und dem Bauausschuss erneut vorzulegen.

