Zwei Oberstdorfer fahren zur Eiskunstlauf-WM

Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) hat das Team für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2025 in Boston (26. bis 30. März) nominiert. Mit Medaillenchancen reisen die frisch gekürten Paarlauf-Europameister Minerva Hase/Nikita Volodin in die USA. Bei den Welt-Titelkämpfen wird ein Großteil der Startplätze für die Olympischen Winterspiele 2026 vergeben. Die beiden Oberstdorfer Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan wollen sich als viermalige deutsche Meister einen Startplatz im Eistanz erlaufen. Die beiden nahmen zur Vorbereitung auf die WM vergangene Woche am Olympic Test Event „Road to 26 Trophy“ in Assago (Mailand) teil und erreichten an der Austragungsstätte der olympischen Eiskunstlauf-Wettbewerbe den Bronzeplatz.

Bei den Männern wird in Boston Nikita Starostin zum vierten Mal die deutschen Farben bei einer Weltmeisterschaft vertreten. Der 22-Jährige wird alles daransetzen, das Kür-Finale zu erreichen. Nach der EM in Tallinn (Estland) studierte er dafür extra ein neues Kurzprogramm ein. Für den WM-Wettbewerb der Frauen konnte keine deutsche Teilnehmerin gemeldet werden, da die Startvoraussetzungen des Weltverbandes ISU (Technical Minimum Scores) nicht erfüllt wurden.

Das DEU-Team für die WM 2025 in Boston besteht bei den Männern aus Nikita Starostin (ERC Westfalen Kunstlauf Dortmund), im Paarlaufen aus Minerva Hase/Nikita Volodin (Berliner SV 1892) und Annika Hocke/Robert Kunkel (SC Charlottenburg) sowie beim Eistanzen aus Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan (EC Oberstdorf).

Bei den Weltmeisterschaften geht es um den Großteil der Startplätze für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand vom 6. bis 22. Februar. Je 24 Quotenplätze für Frauen und Männer sowie Quotenplätze für 16 Paare und 19 Eistanzpaare können die teilnehmenden Nationen in Boston erlaufen. Die verbleibenden Olympiastartplätze (je fünf für Frauen und Männer sowie für drei Paare und vier Eistanzpaare) werden zu Beginn der neuen Saison bei der Olympia-Qualifikation in Peking (17. bis 21. September) vergeben. Dort kann die DEU dann auch eine Teilnehmerin für den Frauen-Wettbewerb ins Rennen schicken. Die Qualifikation für das Olympia-Team-Event mit zehn Teams berücksichtigt die Ergebnisse der wichtigsten internationalen Events 2025 und entscheidet sich abschließend beim Grand-Prix-Finale 2026 im japanischen Nagoya City (4. bis 7. Dezember). (ab)