Oberstdorfer Musiksommer 2025: „Bachwerkvokal“ mit phänomenalem Auftritt beim Festival

Oberstdorfer Musiksommer 2025

Abenteuerreise durch Bachs Musikkosmos: Salzburger Ensemble setzt in Oberstdorf Maßstäbe

Dem Salzburger Ensemble „Bachwerkvokal" gelingt beim Oberstdorfer Musiksommer ein Quantensprung in der Aufführung von Barockmusik.
Von Markus Noichl
    Phänomenales Ensemble: "Bachwerkvokal" setzt beim Oberstdorfer Musiksommer neue Maßstäbe in der Interpretation von Barockmusik.
    Phänomenales Ensemble: "Bachwerkvokal" setzt beim Oberstdorfer Musiksommer neue Maßstäbe in der Interpretation von Barockmusik. Foto: Markus Noichl

    Das ist ein Quantensprung in der Aufführung von Barockmusik. So perfekt und lebendig, wie das „Bachwerkvokal“ aus Salzburg die Werke des Thomaskantors aufführt, würde man das nicht für möglich halten. Zumindest nicht live. Was die Zuhörer in der gut besuchten Oberstdorfer Pfarrkirche St. Johannes Baptist erlebten, war wie das „Best of“ einer in vielen Versuchen erarbeiteten CD.

