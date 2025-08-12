Abenteuerreise durch Bachs Musikkosmos: Salzburger Ensemble setzt in Oberstdorf Maßstäbe

Das ist ein Quantensprung in der Aufführung von Barockmusik. So perfekt und lebendig, wie das „Bachwerkvokal“ aus Salzburg die Werke des Thomaskantors aufführt, würde man das nicht für möglich halten. Zumindest nicht live. Was die Zuhörer in der gut besuchten Oberstdorfer Pfarrkirche St. Johannes Baptist erlebten, war wie das „Best of“ einer in vielen Versuchen erarbeiteten CD.
Oberstdorfer Musiksommer 2025
