„Ein Schubs in Richtung Zukunft“: Das sind die Förderpreisträger des Oberstdorfer Festivals

Einen „Schubs in Richtung Zukunft“ sollen sie geben, die „Internationalen Meisterkurse“, so wünscht es sich Stephan Bräuer. Ihren 80 Teilnehmern aus neun Ländern attestiert der Vorsitzende der Vereinigung der Freunde und Förderer des Oberstdorfer Musiksommers „unglaublich hohes Niveau“. Zu erleben in der hochklassigen Kammermusikrevue „Meister von morgen“, in einer „sehr, sehr engen“ Entscheidung für die Förderpreisträger.
Oberstdorfer Musiksommer 2025
