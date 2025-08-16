Icon Menü
Oberstdorfer Musiksommer 2025: Das sind die Förderpreisträger des Festivals

Oberstdorfer Musiksommer 2025

„Ein Schubs in Richtung Zukunft“: Das sind die Förderpreisträger des Oberstdorfer Festivals

Zwei junge Meisterkursteilnehmer erhalten die Förderpreise des Oberstdorfer Musiksommers. Wer diese Talente sind und was sie machen möchten.
Von Christoph Pfister
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Weg zum Berufsmusiker: Cellist Akito Marschik hat den ZAK-Förderpreis des Oberstdorfer Musiksommers erhalten.
    Auf dem Weg zum Berufsmusiker: Cellist Akito Marschik hat den ZAK-Förderpreis des Oberstdorfer Musiksommers erhalten. Foto: Christoph Pfister

    Einen „Schubs in Richtung Zukunft“ sollen sie geben, die „Internationalen Meisterkurse“, so wünscht es sich Stephan Bräuer. Ihren 80 Teilnehmern aus neun Ländern attestiert der Vorsitzende der Vereinigung der Freunde und Förderer des Oberstdorfer Musiksommers „unglaublich hohes Niveau“. Zu erleben in der hochklassigen Kammermusikrevue „Meister von morgen“, in einer „sehr, sehr engen“ Entscheidung für die Förderpreisträger.

