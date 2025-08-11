Icon Menü
Oberstdorfer Musiksommer 2025. Duo Martin öffnet inspirierende Fantasie-Welten

Oberstdorfer Musiksommer 2025

Inspirierende Fantasie-Welten: Demian und Lionel Martin schaffen in Oberstdorf ein „Gesamtkunstwerk“

Die Brüder Demian und Lionel Martin verblüffen das Publikum in Oberstdorf mit einer Uraufführung und beglücken es mit ihrem kongenialen Zusammenspiel.
Von Christoph Pfister
    Kammermusikalisches "Gesamtkunstwerk": Die Brüder Demian und Lionel Martin (von links) bei ihrem Duoabend im Oberstdorf-Haus.
    Kammermusikalisches "Gesamtkunstwerk": Die Brüder Demian und Lionel Martin (von links) bei ihrem Duoabend im Oberstdorf-Haus. Foto: Christoph Pfister

    Surrealistische Illustrationen, Buchstaben aus freier Fantasie, kultische Verehrung von Kühlschränken …: Kryptische Fantasiewelten prägen das Künstlerbuch „Codex Seraphinianus“ des italienischen Architekten Luigi Serafini. 360 Seiten, in denen man sich verlieren kann, verzweifeln, auf der Suche nach Inhalt und Aussage. Oder inspirieren. Den Komponisten und Meisterpianisten Demian Martin hat das einzigartige Kunstwerk zum „Ritus Seraphinianus“ für Violoncello und Klavier angeregt. Die Uraufführung beim Musiksommer Oberstdorf begeistert. Überzeugt Klassik-Kenner, berührt Menschen, die einfach Freude an Musik haben.

