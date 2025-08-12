Verführer am Werk: Junges Streichquartett verleiht Klassikern in Oberstdorf verblüffende Frische

Der unbeschwerte Abschluss wird diesmal dem Publikum vorenthalten. Ein plötzlicher Krankheitsfall im Ensemble macht eine Umbesetzung nötig - und eine Programmänderung. So gipfelt denn der Auftritt des Berliner Leonkoro-Quartetts beim Oberstdorfer Musiksommer nicht in einem heiteren Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy, sondern in einem sehr dramatischen von Franz Schubert. Schon der Beiname verdeutlicht es: „Der Tod und das Mädchen“.
Oberstdorfer Musiksommer 2025
