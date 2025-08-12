Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Oberstdorfer Musiksommer 2025: Leonkoro-Quartett verleiht Klassikern verblüffende Frische

Oberstdorfer Musiksommer 2025

Verführer am Werk: Junges Streichquartett verleiht Klassikern in Oberstdorf verblüffende Frische

Mit jugendlichem Feuer und leidenschaftlichem Spiel reißt das Leonkoro-Quartett sein Publikum beim Oberstdorfer Musiksommer zu stürmischem Beifall hin.
Von Klaus Schmidt
    • |
    • |
    • |
    Leidenschaftliches Spiel: Das Leonkoro-Quartett reißt mit seinen frischen Interpretationen das Publikum beim Oberstdorfer Musiksommer zu Jubel hin.
    Leidenschaftliches Spiel: Das Leonkoro-Quartett reißt mit seinen frischen Interpretationen das Publikum beim Oberstdorfer Musiksommer zu Jubel hin. Foto: Corbinian Kling

    Der unbeschwerte Abschluss wird diesmal dem Publikum vorenthalten. Ein plötzlicher Krankheitsfall im Ensemble macht eine Umbesetzung nötig - und eine Programmänderung. So gipfelt denn der Auftritt des Berliner Leonkoro-Quartetts beim Oberstdorfer Musiksommer nicht in einem heiteren Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy, sondern in einem sehr dramatischen von Franz Schubert. Schon der Beiname verdeutlicht es: „Der Tod und das Mädchen“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden