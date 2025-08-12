Verführer am Werk: Junges Streichquartett verleiht Klassikern in Oberstdorf verblüffende Frische

Der unbeschwerte Abschluss wird diesmal dem Publikum vorenthalten. Ein plötzlicher Krankheitsfall im Ensemble macht eine Umbesetzung nötig - und eine Programmänderung. So gipfelt denn der Auftritt des Berliner Leonkoro-Quartetts beim Oberstdorfer Musiksommer nicht in einem heiteren Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy, sondern in einem sehr dramatischen von Franz Schubert. Schon der Beiname verdeutlicht es: „Der Tod und das Mädchen“.

Klaus Schmidt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87561 Oberstdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musiksommer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis