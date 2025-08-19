Die Magie der Mondnacht: Unkonventionelles Trio fasziniert und provoziert in Oberstdorf

Die Raumfahrt plant wieder Missionen zum Erdtrabanten. „Da haben wir uns einfach angehängt“, sagt Johannes Fischer schmunzelnd. „Trip to the Moon – Reise zum Mond“ heißt das neue Programm, das er mit seinen Kollegen Frederic Belli und Nicholas Rimmer quasi als Uraufführung zum Abschluss des Oberstdorfer Musiksommers präsentiert. Es beinhaltet zweifellos ein tollkühnes Abenteuer, obwohl niemand eine Rakete besteigt. Das Abenteuer ist ein musikalisches, sowohl für die Zuhörer, als auch für die Musiker. Denn Improvisationskunst ist gefragt.

