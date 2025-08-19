Icon Menü
Oberstdorfer Musiksommer 2025: Unkonventionelles Trio fasziniert und provoziert.

Oberstdorfer Musiksommer 2025

Die Magie der Mondnacht: Unkonventionelles Trio fasziniert und provoziert in Oberstdorf

Das Trio Belli-Fischer-Rimmer wartet zum Abschluss des Musiksommers mit einer ungewöhnlichen Besetzung und einem noch ungewöhnlicheren Programm auf:
Von Klaus Schmidt
    Klangmagie, die Staunen lässt, und experimentelle Töne: Das Trio Nicholas Rimmer (Klavier), Frederic Belli (Posaune) und Johannes Fischer (Schlagwerk-Arsenal) beschwört zum Abschluss des Oberstdorfer Musiksommers Mondnächte und mehr.
    Klangmagie, die Staunen lässt, und experimentelle Töne: Das Trio Nicholas Rimmer (Klavier), Frederic Belli (Posaune) und Johannes Fischer (Schlagwerk-Arsenal) beschwört zum Abschluss des Oberstdorfer Musiksommers Mondnächte und mehr. Foto: Christian Bischoff

    Die Raumfahrt plant wieder Missionen zum Erdtrabanten. „Da haben wir uns einfach angehängt“, sagt Johannes Fischer schmunzelnd. „Trip to the Moon – Reise zum Mond“ heißt das neue Programm, das er mit seinen Kollegen Frederic Belli und Nicholas Rimmer quasi als Uraufführung zum Abschluss des Oberstdorfer Musiksommers präsentiert. Es beinhaltet zweifellos ein tollkühnes Abenteuer, obwohl niemand eine Rakete besteigt. Das Abenteuer ist ein musikalisches, sowohl für die Zuhörer, als auch für die Musiker. Denn Improvisationskunst ist gefragt.

