Dieser Allgäuer Gipfel bietet einen der schönsten Picknickplätze

Bergkäs, Brot und beste Aussicht - auf vielen Allgäuer Gipfeln gibt es schöne Fleckchen, an denen man sich nach dem Aufstieg ausruhen kann. Während man bei vielen Bergen - gerade den hohen - am Gipfelkreuz oft direkt am Fels sitzt, gibt es bei anderen Bänkchen. Auf einem Oberallgäuer Berg kann man das Picknick besonders gemütlich genießen.

Ohne Zweifel: Eine Brotzeit am Gipfel hat immer ihren Reiz, ob es Bänke und einen Tisch gibt oder nicht. Am Gipfel des Ofterschwanger Horns findet man jedoch genau das, gepaart mit einer wunderschönen Aussicht. Zudem ist die Tour auf den Berg vergleichsweise einfach, dauert nicht lang und kann sogar mit der Bergbahn abgekürzt werden. Somit ist dieser Gipfel nicht nur schön, sondern beispielsweise auch ein gutes Ausflugsziel für ältere Menschen.

Am Gipfelkreuz des Ofterschwanger Horns findet man einige Bänke und einen Tisch. Foto: Leonie Küthmann

Wanderung auf das Ofterschwanger Horn: Route und Dauer

Die Wegbeschreibung im Detail: Start für die Tour ist im Tal an der Station der Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried. Von dort führen zwei Wege auf den Gipfel: Einer fängt links von der Talstation an, man läuft entlang des Lußbach in Richtung Gipfel. Bei der anderen Variante hält man sich an der Talstation rechts und läuft über Wurzelhütte und Hochbichlhütte in Richtung Gipfel. Letztere bietet sich auch für eine Einkehr an - vor allem, wenn man mit Kindern unterwegs ist.

Das erste Stück läuft man auf einem breiten Forstweg, teils in Kehren, hinauf. Je nach Fitness erreicht man nach circa 30 bis 40 Minuten ein Plateau am Ofterschwanger Horn. Ab dort wird der Weg etwas flacher. Da er aber nach wie vor recht breit ist und es keine ausgesetzten Stellen gibt, ist die Tour auch für eher unerfahrene Wanderer geeignet. Grundkondition, Vorbereitung und entsprechende Ausrüstung wie festes Schuhwerk sind aber Pflicht.

Die Wanderung auf das Ofterschwanger Horn ist auch im Winter beliebt

Ist man an der Bergstation der Bahn, wo auch die Weltcup-Hütte liegt, dauert es noch etwa 15 Minuten, bis man den Gipfel erreicht hat. Dort kann man nicht nur eine hervorragende Rundumsicht genießen, sondern auch schon einmal die Brotzeit auspacken. Es gibt am Gipfel einige Bänke sowie einen Tisch, die halbrund um das Gipfelkreuz aufgebaut sind.

Am Gipfel des Ofterschwanger Horns befindet man sich auf 1406 Metern. Ofterschwang liegt auf 864 Metern. Auf dem Rückweg kann man den gleichen Weg wählen oder entlang des Lußbach absteigen.

Da die Tour eher zu den einfacheren Wanderungen gehört, ist sie auch im Herbst und Frühjahr beliebt. Im Winter trifft man hier oft Skitourengeher und Schneeschuhwanderer. Wie die Bedingungen vor Ort sind, kann man vorab auf einer der Webcams überprüfen.

Auch im Winter schön: Das Ofterschwanger Horn. Foto: Leonie Küthmann

Generell kann man sich darauf einstellen, dass man nicht allein am Picknickplatz sitzt - dafür aber vielleicht mit anderen Berg-Fans ins Gespräch kommt.

Wem die Tour so zu leicht ist, der kann sie jederzeit ausbauen - und beispielsweise noch das Rangiswanger Horn besteigen oder die Hörner-Panorama-Tour laufen.