Parkrempler in Immenstadt: Mann verfolgt Verursacherin kilometerweit

In Immenstadt hat eine Frau ein geparktes Auto angefahren. Erst wurde sie von Zeugen dabei beobachtet, dann verfolgte sie der Halter des angefahrenen Autos.

Autofahrer verfolgt Unfallfahrerin in Immenstadt

Der Vorfall trug sich laut Polizei am Donnerstagabend zu. Im Ortsteil Akams von Immenstadt parkte ein Frau rückwärts aus einer Parklücke aus. Von zwei Zeugen wurde beobachtet, wie die Fahrzeugführerin gegen einen geparkten Wagen fuhr. Da die Verursacherin anschließend davonfuhr, verständigten die Zeugen den Halter des angefahrenen Autos.

Polizei leitet Verfahren ein

Dieser fuhr anschließend der Verursacherin hinterher - mehrere Kilometer lang. Dann konnte er die Frau stellen. Diese bestritt jedoch die Beteiligung an einem Unfall und fuhr anschließend erneut weiter. Die Polizeiinspektion Immenstadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen und gegen die Verursacherin ein Verfahren aufgrund des Verdachtes des unerlaubten Entfernens vom eingeleitet. Der entstandene Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.