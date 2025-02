Warum nicht mit dem Bus? Umfrage am Bosch-Parkplatz

„Fahre ich heute einmal mit dem Bus in die Arbeit oder nehme ich doch lieber das Auto? Oder wie wäre es denn mit dem Fahrrad? Da tue ich sogar etwas Gutes für meine Fitness.“ Viele Menschen stellen sich täglich diese Fragen, bevor sie sich auf den Weg zur Arbeit machen. Da auf einigen Strecken im Oberallgäu nur wenige oder teilweise gar keine Busse fahren, entscheiden sich viele Menschen für das Auto. Wir haben bei Pendlern am Bosch-Parkplatz in Immenstadt-Seifen nachgefragt.

Conny Brenner aus Immenstadt. Foto: Benjamin Liss

Conny Brenner, Immenstadt: „Es gibt keinen Werksbus mehr. Es würden sicher einige Mitarbeiter mit dem Bus fahren, aber es gibt so keine guten Verbindungen mehr. Früher hatten wir einen Werksbus, jetzt kommen wir halt alle mit dem Auto.“

Matthias Erli aus Kempten. Foto: Benjamin Liss

Matthias Erli, Kempten: „Von Kempten gibt es keine Verbindung hierher. Früher gab es einen Bus, jetzt aber nicht mehr. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier herzukommen, ist schwierig und für uns in der Schichtarbeit auch nicht möglich.“

Kilian Fink aus Untermaiselstein. Foto: Benjamin Liss

Kilian Fink, Untermaiselstein: „Ich komme nur mit dem Auto, wenn ich vorher Termine habe. Ansonsten kann ich laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Ich würde aber auch eine Busverbindung nutzen, doch die gibt es leider nicht.“

Thomas Klemm aus Zellers. Foto: Benjamin Liss

Thomas Klemm, Zellers: „Ich könnte auch laufen, aber mit dem Fahrzeug ist man flexibel. Auf der kurzen Strecke zwischen Zellers und Seifen gibt es auch leider keinen Bus.“

Gianluca Mitrano aus Sonthofen. Foto: Benjamin Liss

Gianluca Mitrano, Sonthofen: „Es ist mit dem Auto bequemer und man kann sich die Zeit selbst einteilen. Zudem ist man auf niemanden angewiesen und kann so auch mal länger arbeiten oder früher aufhören.“

Jan Kucera, Kempten: „Es gibt von Kempten keine vernünftige Verbindung nach Seifen. Ich komme deshalb jeden Tag mit dem Auto von Kempten hier her. Wir können weder mit dem Zug noch mit dem Bus fahren, wir arbeiten im Schichtdienst, da geht so etwas nicht.“