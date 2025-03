Betrunkener zieht Spielothek-Mitarbeiterin in Oberstaufen an den Haaren und tritt auf sie ein

In einer Spielothek in Oberstaufen ist es am späten Freitagabend zu einer unschönen Szene gekommen: Laut Polizei hat ein Betrunkener eine Angestellte des Lokals attackiert.

Mann rastet in Spielothek in Oberstaufen aus und geht auf Angestellte los - Frau wird verletzt

Der 59-jährige Gast war so betrunken, dass er aufgefordert worden war, die Spielothek zu verlassen. Doch das brachte den Mann in Rage. Er zog der 55-jährigen Angestellten an den Haaren und trat mehrfach auf sie ein. Zudem bedrohte er die Frau. Sie wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei hat nun mehrere Strafverfahren gegen den 59-Jährigen eingeleitet.

