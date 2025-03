Unbekannte zünden Funken nahe der B19 frühzeitig an

Mehrere Zeugen haben der Polizei am frühen Sonntagmorgen einen Brand auf einem Feld nahe der B19 im Oberallgäu gemeldet. Daraufhin rückten auch Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Brandort aus, berichtet die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um die Paletten für den Funken am Sonntag handelte.

Diesen haben bisher unbekannte Täterinnen oder Täter offensichtlich vorzeitig angezündet. Durch das Feuer wurde außerdem ein nahestehender Telefonmast in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Die Immenstädter Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 08323/96100 zu melden.

In St. Anton (Vorarlberg) kam es zu einem ähnlichen Vorfall: Auch hier zündeten Unbekannte einen Funken vorzeitig an. Zu einem möglichen Täter gibt es in diesem Fall allerdings einen Hinweis.

Am Sonntag (8. März) ist Funkensonntag: Welche Funkenfeuer am Sonntag noch im Allgäu stattfinden, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Oberallgäu

Landrätin: Indra Baier-Müller (Freie Wähler)

Fläche: 1.527,97 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Sonthofen

Städte: Immenstadt, Sonthofen (insgesamt 28 Städte und Gemeinden)

Höchster Punkt: 2649 Meter

Tiefster Punkt: 585 Meter

Autokennzeichen: OA

Einwohner: 159.576 (Stand: 31. Dez. 2023)

Ausflugsziele (eine Auswahl): Breitachklamm, Starzlachklamm, Buchenegger Wasserfälle, Großer Alpsee bei Immenstadt, Freibergsee in Oberstdorf, Niedersonthofener See (auch Niso), Gaisalpsee bei Oberstdorf

Bekannte Berge (eine Auswahl): Grünten, Nebelhorn, Söllereck, Hochgrat, Fellhorn, Iseler, Riedberger Horn, Rubihorn, Mittag, Mädelegabel, Höfats, Trettach, Hochfrottspitze, Ofterschwanger Horn, Sonnenkopf, Besler, Ornach, Spieser

Homepage: www.oberallgaeu.org

Was man im Oberallgäu im Winter unternehmen kann, erfahren Sie hier.