Diebestouren in weiten Teilen des Allgäus - Polizei nimmt einen Mann fest

Die Sonthofener Polizei hat am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt einen Mann festgenommen, der mehreren Personen wegen seines verdächtigen Verhaltens aufgefallen war. Er soll von Auto zu Auto gegangen sein und unversperrte Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsucht haben. Nach Angaben der Polizei betrat er zudem mehrere Privatgrundstücke und versuchte, in unversperrte Garagen zu gelangen.

Der Dieb war nicht nur in Sonthofen unterwegs

Das Diebesgut, das die Beamten dem Mann abnahmen, deutete daraufhin, dass der Mann in den vergangenen Tagen wohl auch in Immenstadt, Kaufbeuren und Aitrang Menschen bestohlen hat.

Die Polizei Sonthofen bittet Zeuginnen und Zeugen oder Personen, die Opfer eines Diebstahls wurde, sich unter der Telefonnummer 08321 66350 zu melden.

Lesen Sie auch: Diebstahl an SB-Kassen: So schützen sich die Händler